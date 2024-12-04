تراجع حاد بقيمة الوون الكوري الجنوبي ومؤشر كوسبي يفتح على انخفاض

الوكيل الإخباري- سجلت العملة الكورية الجنوبية تراجعا بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، وسط اضطرابات سياسية أعقبت إعلان الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية الطارئة مساء أمس.



وافتتح الوون الكوري عند 1418.1 وون مقابل الدولار، بانخفاض 15.2 وون عن الجلسة السابقة.

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خلال التداولات الخارجية الليلية، انخفض الوون إلى ما دون مستوى 1,440 وون، وهو أدنى مستوى منذ 25 أكتوبر 2022، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية الطارئة في خطاب مفاجئ في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، متهما المعارضة بممارسة "أنشطة مناهضة للدولة".



وقلصت العملة الوطنية لكوريا خسائرها السابقة لتغلق التداولات عند 1,425 وون بعد أن تعهدت السلطات المالية بتعبئة "جميع الموارد المتاحة" لتحقيق الاستقرار في الأسواق، بما في ذلك ضخ "سيولة غير محدودة".



وافتتحت أسواق الصرف الأجنبي والأسهم كالمعتاد في الساعة التاسعة صباح اليوم، على الرغم من أن السلطات كانت قد نظرت في تطبيق تعديل محتمل بسبب الوضع السياسي.



من جهته، فتح مؤشر كوسبي المركب للأسهم الكورية الجنوبية على انخفاض اليوم الأربعاء بسبب عدم اليقين السياسي نتيجة تداعيات لإعلان تطبيق الأحكام العرفية ورفعه.



وانخفض مؤشر كوسبي بمقدار 41.58 نقطة أي 1.66% عن اليوم السابق إلى 2,458.52 في الساعة 9:02 صباح اليوم، كما تراجع مؤشر كوسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.91% أو 13.21 نقطة إلى 677.59.



وبدأ المؤشر بتراجع 49.34 نقطة أي 1.97% عن جلسة التداول السابقة عند الافتتاح.



وكانت كوريا الجنوبية شهدت ليلة متوترة ودرامية، حاصرت فيها القوات مبنى الجمعية الوطنية في سيئول، بعدما أعلن الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية، لكن تم رفعها بعد ساعات إثر تصويت الجمعية الوطنية على رفضها، وسط دعوات عامة ليون بالتنحي.