الأربعاء 2026-04-08 11:06 م

تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين

ارشيفية
 
الأربعاء، 08-04-2026 05:37 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط بشكل حاد فجر اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة مع إيران لمدة أسبوعين.

ومع حلول الساعة 00:20 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بنسبة 5.45% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 103.31 دولار للبرميل.

 


وأعلن ترامب فجر اليوم الأربعاء، تعليق عمليات القصف والهجوم ضد إيران لمدة أسبوعين.

وكتب ترامب: "بناء على المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير، واللذين طلبا مني فيها حجب القوة التدميرية التي كان من المقرر إرسالها إلى إيران الليلة، ورهناً بموافقة جمهورية إيران الإسلامية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، فإنني أوافق على تعليق عمليات القصف والهجوم ضد إيران لمدة أسبوعين".

وأضاف: "ستكون هذه هدنة متبادلة من كلا الجانبين، ويكمن السبب وراء هذا الإجراء في أننا قد حققنا بالفعل كافة أهدافنا العسكرية وتجاوزناها، كما أننا قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إحلال سلام طويل الأمد مع إيران، وإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط".

 
 


