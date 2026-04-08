تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بشكل حاد فجر اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة مع إيران لمدة أسبوعين.

اضافة اعلان

ومع حلول الساعة 00:20 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بنسبة 5.45% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 103.31 دولار للبرميل.