الإثنين 2026-01-19 09:14 ص

تراجع زخم صعود النفط عالميا الاثنين

تراجع زخم صعود النفط بعد انحسار احتجاجات إيران واحتمالات الهجوم الأميركي
مضخة لاستخراج النفط
 
الإثنين، 19-01-2026 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   لم يطرأ تغير كبير على أسعار النفط الاثنين بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة، إذ تقلصت احتمالات شن الولايات المتحدة هجوما على إيران بعد أن تسببت حملة قمع دموية على الاحتجاجات في إخماد الاضطرابات المدنية لدى أحد أكبر البلاد إنتاجا للخام في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما كان من شأنه تعطيل إمدادات نفطية.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت ستة سنتات بما يعادل 0.09% إلى 64.19 دولارا للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شباط تسعة سنتات أو 0.15 إلى 59.53 دولارا للبرميل. ويحل أجل هذا العقد الثلاثاء، فيما سجل عقد آذار الأكثر نشاطا 59.39 دولارا، بزيادة خمسة سنتات أو 0.08%.
 
 


