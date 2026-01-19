تراجع زخم صعود النفط عالميا الاثنين

وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت ستة سنتات بما يعادل 0.09% إلى 64.19 دولارا للبرميل.
وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شباط تسعة سنتات أو 0.15 إلى 59.53 دولارا للبرميل. ويحل أجل هذا العقد الثلاثاء، فيما سجل عقد آذار الأكثر نشاطا 59.39 دولارا، بزيادة خمسة سنتات أو 0.08%.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الاثنين
-
صعود الفضة إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة 94 دولارا للأونصة
-
رسوم جمركية أميركية جديدة على دول أوروبية
-
ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
-
هبوط جماعي في أسعار المعادن الأساسية
-
كم بلغت أسعار النفط عالميا الجمعة؟
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين