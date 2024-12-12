تراجع سعر اليوان أمام الدولار

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.
ويحدد السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار على أساس أسعار الشراء، التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق "الإنتربنك" يوميا.
وعلى صعيد آخر، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس 66.1 مليار يوان في النظام المصرفي من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5%.
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.
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