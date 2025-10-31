تراجع سوق الأسهم البريطانية مع افتتاح التداولات

ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، سجلت شركة (Fresnillo) أفضل أداء بين الشركات المدرجة على المؤشر، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 1.6 بالمئة مع بداية التداولات.
وفي المقابل، استمرت شركة WPP في تصدر قائمة الخاسرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة إضافية بلغت 1.9 بالمئة صباح اليوم، بعد أن خفّضت الشركة أمس توقعاتها لنمو المبيعات السنوي.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم WPP تراجعت أمس الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1998.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً
-
النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض شهري عالمياً
-
انخفاض مؤشر نازداك الأميركي
-
الدولار يقفز لأعلى مستوياته منذ آب
-
تباين أداء المؤشرات الأوروبية بعد تثبيت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة
-
الاسترليني يتراجع أمام الدولار الأميركي ويرتفع مقابل اليورو
-
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي
-
توضيح هام من مجلس الذهب العالمي حول ارتفاع الطلب على الذهب