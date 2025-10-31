تراجع سوق الأسهم البريطانية مع افتتاح التداولات

01:18 م

الوكيل الإخباري- تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 (FTSE 100) في بداية تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 0.2 بالمئة، ليتراجع عن مستوياته القياسية الأخيرة التي حققها مؤخراً.





ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، سجلت شركة (Fresnillo) أفضل أداء بين الشركات المدرجة على المؤشر، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 1.6 بالمئة مع بداية التداولات.



وفي المقابل، استمرت شركة WPP في تصدر قائمة الخاسرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة إضافية بلغت 1.9 بالمئة صباح اليوم، بعد أن خفّضت الشركة أمس توقعاتها لنمو المبيعات السنوي.



وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم WPP تراجعت أمس الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1998.

