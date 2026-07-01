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تراجع صادرات الغاز الأمريكي المسال إلى أوروبا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 01-07-2026 11:44 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية تراجع حصة أوروبا من صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أقل من النصف خلال يونيو الماضي، للمرة الأولى منذ نحو عامين.

ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الغاز في آسيا وزيادة الطلب من مصر، ما أدى إلى إعادة توجيه جزء من الشحنات نحو الأسواق الأعلى ربحية.

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وأشارت البيانات إلى أن أوروبا استوردت 4.41 مليون طن متري، بما يمثل نحو 42% من إجمالي الصادرات الأمريكية خلال الشهر، مقارنة بأكثر من 50% في مايو، في وقت يواصل فيه المشترون الأوروبيون التريث بانتظار تراجع الأسعار استعدادا لموسم الشتاء.


في المقابل، عززت الأسواق الآسيوية جاذبيتها، مع ارتفاع متوسط سعر مؤشر "JKM" إلى 17.33 دولار مقابل 13.19 دولار لمؤشر "TTF" الأوروبي، ما شجع على توجيه المزيد من الشحنات شرقا. كما سجلت مصر واردات قياسية بلغت 1.06 مليون طن متري، مدفوعة بعلاوات سعرية أعلى من الأسعار الأوروبية.


وساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وضعف الطلب في أوروبا في توسيع الفجوة السعرية بين الأسواق، الأمر الذي منح المصدرين الأمريكيين فرصا أكبر لإعادة توزيع الإمدادات وفقا لعوامل الربحية.

ورغم هذا التحول في تدفقات الشحنات، ارتفع إجمالي صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى 10.6 مليون طن متري خلال يونيو، مدعوما بعودة منشآت إنتاج رئيسية مثل شركة "شينيير إنرجي" وشركة "فريبورت" للغاز الطبيعي المسال إلى العمل بعد انتهاء أعمال الصيانة.


وبلغت الصادرات إلى آسيا 3.25 مليون طن متري، بينما ارتفعت الشحنات إلى أمريكا اللاتينية إلى 0.96 مليون طن متري لتعويض تراجع الإمدادات من ترينيداد وتوباغو، في حين شحنت نحو 0.73 مليون طن دون وجهة محددة، بانتظار بيعها أثناء الإبحار، إضافة إلى شحنات محدودة إلى الإمارات وجنوب إفريقيا والسنغال.

 
 


gnews

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