الخميس 2025-02-20 11:39 ص
 

تراجع طفيف في أسعار النفط عالمياً

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 20-02-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-  تراجعت أسعار النفط قليلا، اليوم الخميس، متأثرة بزيادة في مخزونات الخام الأميركية، ومخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرج للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتا أو 0.29 بالمئة، لتصل إلى 75.82 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 30 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 71.95 دولار.

بترا
 
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