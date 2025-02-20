تراجع طفيف في أسعار النفط عالمياً

وبحسب وكالة بلومبيرج للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتا أو 0.29 بالمئة، لتصل إلى 75.82 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 30 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 71.95 دولار.
بترا
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