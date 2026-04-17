الجمعة 2026-04-17 03:39 م

تراجع طفيف للأسهم في لندن مع ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

تعبيرية
 
الجمعة، 17-04-2026 12:50 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت الأسهم في لندن تداولات الجمعة على تراجع طفيف، وسط تقييم المستثمرين لتصريحات إيجابية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب في إيران، مقابل استمرار الضبابية في أسواق الطاقة وتحركات لافتة لأسهم شركات الوساطة.

ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.1% ليصل إلى 10,578 نقطة، كما تراجع مؤشر FTSE 250 بشكل محدود.


وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر CAC 40 في باريس بنسبة 0.2%، كما صعد مؤشر DAX في فرانكفورت بنسبة 0.1%، في إشارة إلى أداء متباين في الأسواق الأوروبية.

 
 


