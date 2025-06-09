تراجع طفيف للجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

وبحسب تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3542 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.11 بالمئة، كما تراجع أمام اليورو ليُتداول عند 1.1870 يورو، بانخفاض نسبته 0.13 بالمئة.
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