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تراجع طفيف للجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

عشرة جنية استرليني
الجنيه الإسترليني
 
الإثنين، 09-06-2025 05:58 م

الوكيل الإخباري-   سجّل الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً أمام كل من الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).

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وبحسب تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3542 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.11 بالمئة، كما تراجع أمام اليورو ليُتداول عند 1.1870 يورو، بانخفاض نسبته 0.13 بالمئة.

 
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