الثلاثاء 2025-01-21 01:23 م
 

تراجع عملة "البيتكوين"

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تعبيرية
الثلاثاء، 21-01-2025 01:15 م

الوكيل الإخباري- انخفضت عملة "البيتكوين" في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد سجلت أمس الاثنين قمة تاريخية.

وبحلول الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنحو 1% إلى 102354.51 دولار، بحسب بيانات "كوين ديسك".

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وتراجعت عملة "البيتكوين" اليوم بسبب عدم اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أية إجراءات داعمة للقطاع في اليوم الأول من توليه الرئاسة.

ويوم أمس صعدت عملة "البيتكوين" إلى قمة تاريخية جديدة حيث تجاوزت مستوى 109 آلاف دولار، وجاء ذلك قبيل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


ويأتي ارتفاع عملة "البيتكون" مدعوما بتوقعات أن يوفر الرئيس دونالد ترامب بيئة تنظيمية داعمة للأصول المشفرة.

 

RT

 
gnews

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