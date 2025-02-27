تراجع غالبية أسواق الأسهم الأوروبية

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.56 نقطة أو بنسبة 0.46 بالمئة إلى مستوى 557.11 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على انخفاض 243.22 نقطة أو بنسبة 1.07 بالمئة إلى مستوى 22550.89 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 24.75 نقطة أو بنسبة 0.28 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8756.21 نقطة، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 41.40 نقطة أو بنسبة 0.51 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8102.52 نقطة.
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