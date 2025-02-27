تراجع غالبية أسواق الأسهم الأوروبية

الوكيل الإخباري- تراجعت غالبية أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، بعد تهديد جديد من الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.56 نقطة أو بنسبة 0.46 بالمئة إلى مستوى 557.11 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على انخفاض 243.22 نقطة أو بنسبة 1.07 بالمئة إلى مستوى 22550.89 نقطة.