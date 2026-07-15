الأربعاء 2026-07-15 05:50 م

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو الماضي

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أرشيفية
 
الأربعاء، 15-07-2026 04:35 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال شهر مايو الماضي، مدفوعا بانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% على أساس شهري، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 0.3% في أبريل، ليسجل بذلك أول تراجع منذ أربعة أشهر، مخالفًا توقعات الأسواق التي رجحت نموه بنسبة 0.3%.

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وأوضحت البيانات أن إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة تراجع بنسبة 1.1%، فيما انخفض إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.3%. وفي المقابل، ارتفع إنتاج قطاع الطاقة بنسبة 2.2%، كما زاد إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.8%، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.3%.


وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2%، بعد أن كان قد سجل نمو بنسبة 0.4% في أبريل الماضي.


أما على مستوى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، فتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% على أساس شهري، وبنسبة 0.3% على أساس سنوي.


وعلى صعيد الدول الأعضاء، سجلت إيرلندا ومالطا وليتوانيا أكبر الانخفاضات الشهرية في الإنتاج الصناعي، في حين حققت لوكسمبورغ وهنغاريا وبولندا أعلى معدلات النمو خلال الفترة نفسها.

 
 


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