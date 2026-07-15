تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو الماضي

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% على أساس شهري، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 0.3% في أبريل، ليسجل بذلك أول تراجع منذ أربعة أشهر، مخالفًا توقعات الأسواق التي رجحت نموه بنسبة 0.3%.
وأوضحت البيانات أن إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة تراجع بنسبة 1.1%، فيما انخفض إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.3%. وفي المقابل، ارتفع إنتاج قطاع الطاقة بنسبة 2.2%، كما زاد إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.8%، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.3%.
وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2%، بعد أن كان قد سجل نمو بنسبة 0.4% في أبريل الماضي.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، فتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% على أساس شهري، وبنسبة 0.3% على أساس سنوي.
وعلى صعيد الدول الأعضاء، سجلت إيرلندا ومالطا وليتوانيا أكبر الانخفاضات الشهرية في الإنتاج الصناعي، في حين حققت لوكسمبورغ وهنغاريا وبولندا أعلى معدلات النمو خلال الفترة نفسها.
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