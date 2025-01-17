تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي

وأوضح المكتب الحكومي، أن حجم المبيعات، سواء في المتاجر أو عبر منصات التسوق الإلكتروني، انخفض بنسبة 0.3 بالمئة خلال كانون الأول، مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 0.1 بالمئة في تشرين الثاني.
وقالت كبيرة خبراء الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني هانا فينسلباك، إن "ضعف مبيعات الأغذية كان العامل الأساسي وراء هذا التراجع، حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 2013، وكانت الأسواق التجارية من بين الأكثر تضرراً".
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