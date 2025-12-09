الثلاثاء 2025-12-09 07:08 م

تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية

الثلاثاء، 09-12-2025 06:30 م

الوكيل الإخباري- تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع بورصة "وول ستريت" الأميركية عن مستوياتها القياسية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف.

وبحسب موقع "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجع مؤشر "هانج سنج" القياسي في هونج كونج بنسبة 0.8 بالمئة، ليصل إلى 2454.54 نقطة، مدعوما بمكاسب شركات أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، ونزل مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى 3918.83 نقطة.


وتراجع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 بالمئة، ليصل إلى

 4140.44 نقطة، كما تراجع مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 0.5 بالمئة.


وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 8607.80 نقطة بعدما قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 3.6 بالمئة، وشكل مؤشر "نيكي 225" الياباني الاستثناء الرئيسي، حيث ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 50691.39 نقطة.

 

بترا

 
 


