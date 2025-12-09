تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية

وبحسب موقع "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجع مؤشر "هانج سنج" القياسي في هونج كونج بنسبة 0.8 بالمئة، ليصل إلى 2454.54
وتراجع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 بالمئة، ليصل إلى
وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى
