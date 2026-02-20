تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية

11:52 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، في ظل تصاعد التوترات بشأن إيران. اضافة اعلان



وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.6 بالمئة، في أول تراجع له خلال ثلاثة أيام.



وأعيد فتح الأسواق في هونغ كونغ على انخفاض بعد عطلة رأس السنة القمرية، بينما بقيت الصين القارية مغلقة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



وخالفت الأسهم الكورية الجنوبية الاتجاه العام، إذ ارتفعت بنسبة 1.4 بالمئة لتواصل تصدرها كأفضل سوق أسهم أداءً في العالم هذا العام.



كما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.3 بالمئة مع عودة التداول بعد عطلة رأس السنة القمرية.



وفي اليابان، انخفض متوسط مؤشر نيكاي متأثراً بخسائر وول ستريت، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما قادت أسهم التكنولوجيا موجة التراجع.



وهبط مؤشر نيكاي 1.1 بالمئة إلى 56,821.39 نقطة، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس 1.2 بالمئة إلى 3,805.43 نقطة.







