تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
الأسهم الأميركية
 
الخميس، 12-02-2026 11:53 م

الوكيل الإخباري-    تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى مُجددًا اليوم الخميس، بدرجة كبيرة إذ لم تتمكن بسببها المؤشرات الحفاظ على الأرقام العالية التي حققتها الأسبوع الماضي.

وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، أكثر من 400 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة نحو 400 نقطة أيضا.

 
 


