تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

الخميس 2026-01-15 01:40 ص

الخميس، 15-01-2026 12:47 ص

الوكيل الإخباري-    تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الأربعاء فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 60.3 دولار للبرميل.

وقبيل إغلاق اليوم انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، نحو 50 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 200 نقطة تقريبا.

 
 


