وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي ان بي سي).
اقتصاد/ تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية 40" الفرنسي تراجعاً بـ0.36 بالمئة ليغلق عند 8,398 نقطة، فيما هبط مؤشر "داكس" الألماني بـ1.03 بالمئة إلى 25,017 نقطة.
وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بـ0.55 بالمئة.
