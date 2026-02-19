تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية

الوكيل الإخباري- أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض، إذ واصل المستثمرون تقييم نتائج أعمال شركات بارزة، مثل إيرباص، رينو، ونستله، إلى جانب شركات أخرى.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي ان بي سي).



الفرنسي تراجعاً بـ0.36 بالمئة ليغلق عند 8,398 نقطة، فيما هبط مؤشر "داكس" الألماني بـ1.03 بالمئة إلى 25,017 نقطة.



وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بـ0.55 بالمئة.