تراجع مؤشرات الأسواق الأوروبية وسط ترقب المفاوضات الأميركية الإيرانية

الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسواق الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، متأثرةً بنظيراتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يدرس المستثمرون الإشارات المتضاربة الصادرة عن المفاوضات الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.





وتراجع مؤشر ستوكس600 بنحو 0.44 بالمئة إلى 625.39 نقطة، وفق شبكة (سي إن بي سي).



كما انخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.23 بالمئة، مسجلاً 8188.87 نقطة، فيما تراجع داكس الألماني، بنسبة 0.30 بالمئة عند 25102.61 نقطة.



كما هبط فوتسي البريطاني 0.75 بالمئة إلى 10425.96 نقطة.





