12:10 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760155 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تراجع مؤشر داو جونز الأميركي، اليوم الأربعاء، نحو 400 نقطة، بعد ارتفاع زاد على ألف نقطة خلال اليومين الماضيين. اضافة اعلان





وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على أسهم التكنولوجيا الثقيلة، نحو 60 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) أكثر من 15 نقطة.



إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل إلى 56.20 دولار للبرميل الواحد.

تم نسخ الرابط





