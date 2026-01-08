تراجع مؤشر داو جونز الأميركي

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على أسهم التكنولوجيا الثقيلة، نحو 60 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) أكثر من 15 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل إلى 56.20 دولار للبرميل الواحد.
