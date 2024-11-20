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تراجع مؤشر داو جونز وارتفاع نازداك

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 20-11-2024 12:02 ص

الوكيل الإخباري-   تراجع مؤشر داو جونز الصناعي، قبيل اغلاق مداولات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 140 نقطة، ليصل 43250 نقطة.

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وارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 170 نقطة تقريبا ليصل إلى 18971نقطة فيما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 18 نقطة، ليصل إلى 5912 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 69.63 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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