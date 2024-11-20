تراجع مؤشر داو جونز وارتفاع نازداك

وارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 170 نقطة تقريبا ليصل إلى 18971نقطة فيما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 18 نقطة، ليصل إلى 5912 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 69.63 دولار للبرميل الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
"البيتكوين" دون مستوى 92 ألف دولار
-
الين يتلقى دعما مع تراجع الدولار وسط عمليات جني أرباح
-
الذهب عالمياً يواصل تحقيق مكاسب.. والأونصة تتخطى الـ 2600 دولار
-
الذهب عالمياً يرتفع بعد خسائر أسبوعية حادة
-
الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض
-
الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو
-
غاز روسيا يتدفق لأوروبا عبر أوكرانيا رغم وقف التوريد للنمسا
-
الدين العام الأمريكي يواصل نموه ويبلغ مستوى تاريخيا جديدا