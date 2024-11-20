تراجع مؤشر داو جونز وارتفاع نازداك

الوكيل الإخباري- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي، قبيل اغلاق مداولات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 140 نقطة، ليصل 43250 نقطة.

اضافة اعلان



وارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 170 نقطة تقريبا ليصل إلى 18971نقطة فيما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 18 نقطة، ليصل إلى 5912 نقطة.