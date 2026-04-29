تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني إلى أدنى مستوى في شهر

أرشيفية
 
الأربعاء، 29-04-2026 12:57 م

الوكيل الإخباري- تراجع مؤشر "فوتسي 100" إلى أدنى مستوياته منذ الأول من نيسان الحالي، وسط ضغوط في الأسواق وتأثر الشركات بحالة عدم اليقين العالمية.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، انخفض المؤشر بنحو 52 نقطة، أي ما يعادل 0.5 بالمئة، ليصل إلى 10,280 نقطة خلال التعاملات المبكرة، في ظل نشاط ملحوظ في أخبار الشركات.


وتصدّرت شركة إدارة الثروات" St James’s Place "قائمة الخاسرين بعد هبوط سهمها بنسبة 6.3 بالمئة، عقب إعلانها تراجع صافي التدفقات المالية خلال الربع الأول من 2026، نتيجة التقلبات في الأسواق والتوترات الجيوسياسية.


كما تراجعت أسهم شركة الأدوية "GSK" بنسبة 2.7 بالمئة، رغم إعلانها نتائج مالية فاقت توقعات المحللين، في حين انخفض سهم "AstraZeneca " بنحو 1 بالمئة، رغم تحقيقها أرباحاً قوية بدعم من الطلب على أدوية السرطان والأمراض النادرة.


ويعكس أداء السوق حالة الحذر لدى المستثمرين في ظل استمرار التقلبات العالمية والتوترات السياسية.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 