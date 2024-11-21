الوكيل الإخباري- تراجع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة قبيل اغلاق مداولات اليوم الجمعة، أكثر من 400 نقطة تقريبا لينخفض إلى 18671نقطة.

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وانخفض أيضا مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 300 نقطة تقريبا، ليصل 43436 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 80 نقطة، ليصل إلى 5868 نقطة.