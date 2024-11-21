الخميس 2024-11-21 09:21 م
 

تراجع مؤشر نازداك الأميركي

مؤشر نازداك الأميركي
مؤشر نازداك الأميركي
الخميس، 21-11-2024 08:38 م

الوكيل الإخباري-   تراجع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة قبيل اغلاق مداولات اليوم الجمعة، أكثر من 400 نقطة تقريبا لينخفض إلى 18671نقطة.

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وانخفض أيضا مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 300 نقطة تقريبا، ليصل 43436 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 80 نقطة، ليصل إلى 5868 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.95 دولار للبرميل الواحد، بانخفاض بسيط عن سعر يوم أمس.

 
gnews

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