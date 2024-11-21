تراجع مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض أيضا مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 300 نقطة تقريبا، ليصل 43436 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 80 نقطة، ليصل إلى 5868 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.95 دولار للبرميل الواحد، بانخفاض بسيط عن سعر يوم أمس.
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