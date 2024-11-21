تراجع مؤشر نازداك الاميركي

الوكيل الإخباري- تراجع مؤشر نازداك الأميركي، اليوم، قبيل إغلاق مداولات الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة تقريبا، ليصل إلى 18870نقطة.

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وتأثرت الأسهم الأميركية الكبرى بسبب قرب الإعلان عن أرباح شركة نفيدا والتي يُنظر إليها على أنها اختبار لتجارة الذكاء الاصطناعي وقد تحدد اتجاه الأسواق المالية لأيام مقبلة.



ولم يسجل مؤشر داو جونز الصناعي أي أرباح لكنه استقر عند 43283 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 20 نقطة، ليصل إلى 5894 نقطة.