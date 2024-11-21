تراجع مؤشر نازداك الاميركي

وتأثرت الأسهم الأميركية الكبرى بسبب قرب الإعلان عن أرباح شركة نفيدا والتي يُنظر إليها على أنها اختبار لتجارة الذكاء الاصطناعي وقد تحدد اتجاه الأسواق المالية لأيام مقبلة.
ولم يسجل مؤشر داو جونز الصناعي أي أرباح لكنه استقر عند 43283 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 20 نقطة، ليصل إلى 5894 نقطة.
الى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.95 دولار للبرميل الواحد، بانخفاض بسيط عن سعر يوم أمس.
-
أخبار متعلقة
-
الأسواق الأوروبية ترتفع بدفعة من أسهم البنوك وشركات التشييد
-
استقرار أسعار النفط قبل صدور بيانات أمريكية
-
أسعار الذهب عالمياً تصل لأعلى مستوى في اسبوع
-
تراجع مؤشر داو جونز وارتفاع نازداك
-
"البيتكوين" دون مستوى 92 ألف دولار
-
الين يتلقى دعما مع تراجع الدولار وسط عمليات جني أرباح
-
الذهب عالمياً يواصل تحقيق مكاسب.. والأونصة تتخطى الـ 2600 دولار
-
الذهب عالمياً يرتفع بعد خسائر أسبوعية حادة