الخميس 2026-04-30 01:32 م

تراجع معظم أسواق الأسهم الآسيوية

الوكيل الإخباري- استقر مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ دون اليابان، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية قوية تبلغ 16 بالمئة.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا في الصين، اليوم الخميس، متتبعة مكاسب نظرائها في المنطقة، بينما تراجعت الأسهم في هونغ كونغ بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مخاوف متزايدة من التضخم، رغم تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.


وارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.09 بالمئة، فيما تراجع مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم القيادية بنسبة 0.01 بالمئة، في أداء يعكس حالة من التوازن الحذر في السوق.


في المقابل، تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 1.23 بالمئة، متأثراً بحالة القلق في الأسواق العالمية بعد إشارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن استمرار ضغوط التضخم.


وبلغ مؤشر كوريا الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم (كوسداك) 1,192.35 بانخفاض 27.91 نقطة عند الإغلاق، فيما بلغ مؤشر سوق الأوراق المالية الكوري الجنوبي (كوسبي) 6,598.87 بانخفاض 92.03 نقطة عند الإغلاق.


في اليابان، انخفض المؤشر ‌نيكاي اليوم، مع تراجع معنويات المستثمرين ⁠بسبب ارتفاع أسعار النفط.


وتراجع نيكاي 1.1 بالمئة ليختتم التعاملات عند ⁠59284.92 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية 16.1 بالمئة، وهي الأقوى له منذ تشرين الأول 2025.


وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.2 بالمئة ليغلق عند 3727.21 نقطة.

 
 


