تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تحسّبا لرسوم ترامب

الوكيل الإخباري- تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء إثر تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول نيته فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من المكسيك وكندا والصين.



وتراجع مؤشر "نيكي 225" القياسي في بورصة طوكيو بنسبة 1.2% ليصل إلى 38305.20 نقطة، كما انخفاض مؤشر "ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200" في بورصة أستراليا بنسبة 0.4% ليصل إلى 8384.80 نقطة.

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كذلك هبط مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6% ليصل إلى 2518.58 نقطة.



بينما ارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.4% ليصل إلى 19223.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر "شنغهاي" الموحد بنسبة 0.4% ليصل إلى 3277.82 نقطة.



وجاء انخفاض الأسهم الصينية عقب تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال فيها إنه سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.



في بورصة "وول ستريت" الأمريكية سجلت الأسهم صعودا أمس الاثنين، حيث من المرجح أن تكون الشركات هي أكبر مستفيد من خفض أسعار الفائدة وزيادة قوة الاقتصاد بشكل أكبر.