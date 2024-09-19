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ترامب أول رئيس أمريكي يدفع بالبيتكوين

ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الخميس، 19-09-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري- زار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منشأة في نيويورك أمس الأربعاء، وقدم البرغر للزبائن ودفع بعملة البيتكوين، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

ووفقا لبلومبرغ، قال ترامب إن هذه هي المرة الأولى التي يدفع فيها بعملة البيتكوين، ليصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يستخدم البيتكوين.

وجاء في تقرير بلومبرغ: "حاول دونالد ترامب بناء علاقة طيبة مع مجتمع الأصول الرقمية، حيث قدم لمؤيديه شطائر البرغر في إحدى المنشآت الغذائية في نيويورك والدفع بعملة البيتكوين".

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وبحسب الوكالة، عند دخوله المنشأة، استقبل ترامب بتصفيق شديد، وبعدها سأل ترامب الزبائن: "من يريد برغر؟".


وأضافت الوكالة أن ترامب أنفق حوالي ألف دولار على عشرات قطع البرغر.


ووعد ترامب في وقت سابق بأنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة ستصبح "العاصمة العالمية" للعملات المشفرة.


وفي يوليو، أعلن ترامب عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجي وطني من عملات البيتكوين إذا فاز في الانتخابات.


ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر المقبل، حيث يعتزم ترامب خوض غمار الانتخابات، من أجل العودة إلى البيت الأبيض مجددا.

 

RT

 
gnews

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