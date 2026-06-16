ترامب: سنتمكن "قريبا" من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي، وذلك خلال قمة مجموعة السبع حيث يسعى القادة إلى تكثيف الضغط على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

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وقال ترامب: "سنتمكن من القيام بذلك قريبا، فالنفط يتدفق الآن" عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب.