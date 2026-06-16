ترامب: سنتمكن "قريبا" من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي

وقال ترامب: "سنتمكن من القيام بذلك قريبا، فالنفط يتدفق الآن" عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب.
وكانت واشنطن قد مدّدت الإعفاء من العقوبات على شحنات النفط الروسي الموجودة في البحر، ما أثار قلق حلفائها الأوروبيين.
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