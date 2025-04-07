ترامب عن أوضاع الأسواق: أحيانا يتعين عليك تناول العلاج

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أمس الأحد، أنه لم يكن يخطط عمدا لحدوث عمليات بيع كبيرة للأسهم بأسعار منخفضة.
وصرح الرئيس الأمريكي بأنه لن يبرم أي اتفاق مع الصين ما لم يعالج العجز التجاري معها، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأشار إلى أنه تحدث مع زعماء من أوروبا وآسيا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، موضحا أن هناك 4 أو 5 زعماء كبار حول العالم أخبروه بأنهم لا يلومونه بشأن هذه القرارات.
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