الإثنين 2025-07-28 07:25 م
 

ترامب يتحدث عن تجارة نشطة مع روسيا: لديهم الكثير من الأشياء القيمة

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-07-2025 06:45 م

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه يرى إمكانية لتجارة واسعة النطاق مع روسيا، وخاصة في مجال المعادن الأرضية النادرة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في اسكتلندا: "يريد (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) إبرام صفقات تجارية معنا، ويتحدث عن ذلك عدة مرات".

وأضاف: "أنا أتخيل، تجارة نشطة مع روسيا.. لديهم الكثير من الأشياء القيمة، وإذا تحدثنا عن المعادن الأرضية النادرة، فهم يمتلكون احتياطيات هائلة منها، أليس كذلك؟ لديهم تقريبا كل شكل يمكن تخيله".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في مارس الماضي، أن روسيا تمتلك موارد طبيعية قيمة، بما في ذلك أكبر رواسب المعادن الأرضية النادرة في العالم، والتي تهم واشنطن.


هذا وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، شهر أبريل الماضي، إنه ناقش التعاون في القطب الشمالي والمعادن الأرضية النادرة مع ممثلي إدارة ترامب.


كما أشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى أن روسيا والولايات المتحدة تبديان الاهتمام في البحث عن مشاريع اقتصادية مشتركة.

 

RT

 
 
gnews

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