ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على "خفض" معدلات الفائدة

وكتب الرئيس الأميركي "سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة"، مؤكدا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة منذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.
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