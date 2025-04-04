ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على "خفض" معدلات الفائدة

الوكيل الإخباري- حض دونالد ترامب الجمعة عبر منصته تروث سوشال رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة، قبيل مداخلة للأخير.

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وكتب الرئيس الأميركي "سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة"، مؤكدا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة منذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.