الجمعة 2025-04-04 07:43 م
 

ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على "خفض" معدلات الفائدة

غ
أرشيفية
 
الجمعة، 04-04-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري- حض دونالد ترامب الجمعة عبر منصته تروث سوشال رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة، قبيل مداخلة للأخير.

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وكتب الرئيس الأميركي "سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة"، مؤكدا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة منذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

 

الرياض

 
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