ترامب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية

ويحظر الأمر الجديد "تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي" ويطلب "إنهاء" أي عمل جارٍ لإطلاق عملة رقمية في المستقبل.
بترا
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