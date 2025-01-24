الجمعة 2025-01-24 02:50 م
 

ترامب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الجمعة، 24-01-2025 12:12 م
الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أمرا تنفيذيا يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية، وهو موضوع لم يُحرز البنك المركزي الأميركي أي تقدم حقيقي بشأنه رغم أنه كان يدرس هذه المسألة، بحسب واشنطن ديلي نيوز.اضافة اعلان


ويحظر الأمر الجديد "تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي" ويطلب "إنهاء" أي عمل جارٍ لإطلاق عملة رقمية في المستقبل.

بترا
 
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