ترامب يدرس إصدار شيكات استرداد نقدي للأمريكيين من عائدات الرسوم الجمركية

وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة في البيت الأبيض قبل مغادرته في رحلة إلى اسكتلندا: "نفكر في ذلك بالفعل - لدينا الكثير من الأموال القادمة، ونفكر في استرداد بسيط. قد يكون استرداد مبلغ بسيط للأشخاص ذوي الدخل المحدود لطيفا جدا".
كما اقترح ترامب أن استخدام الإيرادات لمعالجة ديون الولايات المتحدة هو خيار آخر، مضيفا أن "الأمر الكبير الذي نريد القيام به هو سداد الديون. لكننا نفكر أيضا في الاسترداد".
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