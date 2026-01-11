ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%

وكان ترامب قد طرح الفكرة نفسها خلال حملته الانتخابية لعام 2024، غير أن محللين أكدوا آنذاك أن تنفيذ مثل هذا الإجراء يتطلب تشريعاً من الكونغرس، وهو ما لم يشر إليه الرئيس في منشوره الأخير على منصة «تروث سوشيال»، حيث اكتفى بالدعوة إلى تطبيق السقف دون الإشارة إلى مشروع قانون محدد.
وكتب ترامب: «اعتباراً من 20 يناير 2026، أدعو، بصفتي رئيساً للولايات المتحدة، إلى وضع حد أقصى لمدة عام واحد لأسعار فائدة بطاقات الائتمان بنسبة 10%... ولن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأمريكي»، فيما اكتفى البيت الأبيض بنشر تعليق مقتضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد نية الرئيس فرض سقف للفائدة دون تقديم توضيحات إضافية.
