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ترامب يرد على نزيف وول ستريت.. "الاقتصاد مريض"

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 04-04-2025 12:43 م
الوكيل الإخباري-   في يوم واحد وصفه محللون بأنه الأسوأ منذ أزمة جائحة كورونا، خسرت الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما مجموعه 2.4 تريليون دولار من قيمتها السوقية، في أكبر خسارة يومية يشهدها المؤشر منذ 16 مارس 2020.اضافة اعلان


أغلقت وول ستريت تداولات الخميس (الموافق 3 أبريل 2025) على تراجعات حادة، بعد أن أشعلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاوف واسعة من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تقود إلى ركود اقتصادي عالمي.

ووفقًا لبيانات "رويترز"، هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.85 بالمئة إلى مستوى 5395.92 نقطة، في حين خسر مؤشر ناسداك 5.99 بالمئة ليغلق عند 16547.45 نقطة، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.98 بالمئة إلى 40542.71 نقطة.

تزامن الانهيار مع موجة هروب جماعي من الأصول المحفوفة بالمخاطر، ولجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية بحثًا عن الأمان، مع ارتفاع مؤشر الخوف (VIX) إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وقال "ستيفن ديسانكتيس"، الخبير الاستراتيجي في "جيفريز فاينانشال غروب": "لا تزال هناك أسئلة أكثر من الإجابات هنا. الأسواق غير قادرة على تقييم حجم الضرر المحتمل".

في أول تعليق له على التراجعات الحادة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب من على متن طائرته الرئاسية إن ما حدث في الأسواق "متوقع"، مؤكدًا أن فرض الرسوم الجمركية أمر ضروري لإصلاح اقتصاد يعاني من "خلل مزمن"، حسب تعبيره.

وأضاف ترامب: "أنا منفتح على مفاوضات مع الدول الأخرى، ولكن بشرط أن يقدموا شيئًا استثنائيًا... الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحمل الخسائر التجارية".

سكاي نيوز
 
gnews

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