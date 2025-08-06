ترامب يستبعد بيسنت من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

الوكيل الإخباري- استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، وزير الخزانة سكوت بيسنت من قائمة المرشحين المحتملين لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.



وقال ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، إن لديه أربعة مرشحين نهائيين في ذهنه ليحلّوا محل الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026.

اضافة اعلان



وأضاف في برنامج "Squawk Box" عن بيسنت: "أنا أحب سكوت، لكنه يريد البقاء في مكانه الحالي. سألته الليلة الماضية: هل هذا شيء تريده؟ فأجاب: كلا، أريد البقاء حيث أنا. لقد قال في الحقيقة: أريد أن أعمل معك. إنه شرف كبير. قلت له: هذا لطف منك، وأقدّر ذلك".



وكان اسم بيسنت قد طُرح لأسابيع كخليفة محتمل لباول، لكن وزير الخزانة هذا تجنّب علنا استبعاده لنفسه.



لطالما أعرب ترامب عن غضبه من باول بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة، منتقدا إياه بأنه "متأخر جدا" و"شديد التسييس".



ومع ذلك، نفى الرئيس أنه سيحاول إقالة باول قبل انتهاء ولايته، في ظل شكوك خبراء قانونيين حول ما إذا كان يملك السلطة القانونية لذلك، بينما أكّد باول أنه لن يستقيل رغم الانتقادات.