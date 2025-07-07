ترامب يعلن عن فرض رسوم تجارية إضافية على مؤيدي مجموعة دول "بريكس"

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم تجارية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تُبدي دعما لسياسات مجموعة دول "بريكس" معتبرا أنها سياسات معادية للولايات المتحدة.

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وكتب الرئيس ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على أي دولة تدعم السياسات المعادية لأمريكا والتي تتبناها بريكس"، مؤكدا أنه لن يُجرِي أي استثناءات في هذا الإجراء.



ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي ذكر أن ترامب يعارض مجموعة "بريكس" لأنه يرى فيها منافسا محتملا للولايات المتحدة.



يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في كلمته خلال قمة مجموعة البريكس، إن البيان الختامي للقمة يشكل أساسا للعمل المشترك.



ويوم أمس أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة لقمة مجموعة "بريكس": "نرى جميعا أن العالم يشهد تغييرات جذرية، حيث أصبح النظام أحادي القطب للعلاقات الدولية الذي كان يخدم مصالح ما يسمى بـ"المليار الذهبي" شيئا من الماضي".



وأضاف الرئيس الروسي أن عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تستمر في اكتساب الزخم. وقال: "عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تستمر في اكتساب الزخم".



وأكد بوتين، أن مجموعة "بريكس" تواصل تعزيز حضورها العالمي، كما أن تأثير المجموعة ومكانتها يزدادان عاما بعد عام.



وقال إن "تأثير ومكانة تكتلنا (البريكس) يزدادان عاما بعد عام.. وأصبحت بحق من المراكز الرئيسية في النظام العالمي".

RT