ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على دول جديدة.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنّه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي.

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وقال ترامب، في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشال، اليوم السبت، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من آب، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.



وكانت كندا تلقّت رسالة مماثلة حدد فيها ترامب نسبة الرسوم على سلعها بـ35 بالمئة.



من جانبها، حذرت المفوضية الأوروبية من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة في حال مضت الولايات المتحدة قدما في فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأوروبية.



وقالت رئيس المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد، إن الاتحاد الأوروبي أحيط علما برسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تضمنت مراجعة لمعدلات الرسوم الجمركية وجدولا زمنيا جديدا لتطبيقها.



وحذرت فون دير لاين من أن "فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعطل سلاسل التوريد الحيوية بين ضفتي الأطلسي مما يضر بالمؤسسات والمستهلكين والمرضى على الجانبين".



وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتميز بانفتاحه والتزامه بالممارسات التجارية العادلة، مؤكدة أن بروكسل ظلت تفضل الحلول التفاوضية مع واشنطن، "في إطار التزامنا بالحوار والاستقرار والشراكة البناءة عبر الأطلسي".

