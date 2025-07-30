ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50%

وجاء في بيان البيت الأبيض: "وقع ترامب اليوم أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 40% على البضائع البرازيلية، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%".
ونشر ترامب في وقت سابق منشورا على منصة "تروث سوشيال"، أعلن فيه أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على جميع السلع البرازيلية ابتداء من الأول من أغسطس.
وأشار أن أي دولة تدعم سياسة "بريكس" "المعادية لأمريكا" ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.
وأكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في وقت سابق إنه إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية على السلع البرازيلية فلن يندم على ما لا يمكن تغييره بل ستركز بلاده على إيجاد شركاء تجاريين آخرين.
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