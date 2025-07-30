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ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50%

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 11:56 م

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم الأربعاء على قرار بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل بسبب إجراءات تشكل "تهديدا" على الولايات المتحدة.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "وقع ترامب اليوم أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 40% على البضائع البرازيلية، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%".

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وأضاف: "يأتي هذا ردا على الإجراءات والسياسات والممارسات الأخيرة التي اتخذتها حكومة البرازيل، والتي تُشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".


ونشر ترامب في وقت سابق منشورا على منصة "تروث سوشيال"، أعلن فيه أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على جميع السلع البرازيلية ابتداء من الأول من أغسطس.


وأشار أن أي دولة تدعم سياسة "بريكس" "المعادية لأمريكا" ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.


وأكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في وقت سابق إنه إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية على السلع البرازيلية فلن يندم على ما لا يمكن تغييره بل ستركز بلاده على إيجاد شركاء تجاريين آخرين.

 

RT

 
 
gnews

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