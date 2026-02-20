الجمعة 2026-02-20 08:25 م

ترامب ينتقد قرار المحكمة الأمريكية العليا حول عدم قانونية تعريفاته الجمركية

ؤ
أرشيفية
 
الجمعة، 20-02-2026 07:39 م

الوكيل الإخباري- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الذي اعتبر غالبية الرسوم الجمركية التي تم فرضها في فترات سابقة غير قانونية، ووصف القرار بالمخزي .

ونقلت قناة CNN التلفزيونية عن الرئيس الأمريكي تعليقه على القرار: "يا للعار".

قبل ذلك، قضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة في دعوى قضائية طعنت في تعريفات ترامب، ونوهت المحكمة بأن الكونغرس الأمريكي يتمتع بالسلطة "الحصرية" لفرض رسوم الاستيراد.

اضافة اعلان


وجاء في قرار المحكمة: "تنص المادة 1، القسم 8 من الدستور على أن 'للكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب والرسوم'".


وكما ينص القرار، فإن هذا لا يمنح السلطة التنفيذية أي سلطة لفرض الضرائب.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الاستهلاكية المدنية تعلن وصول الزيت التونسي وبدء بيعه اعتبارا من السبت

ب

أسواق ومال الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً متواضعاً في الربع الأخير من 2025

ؤ

أسواق ومال ترامب ينتقد قرار المحكمة الأمريكية العليا حول عدم قانونية تعريفاته الجمركية

ل

أسواق ومال ضربة قوية لترامب: المحكمة العليا الأمريكية تقضي بأن الرسوم الجمركية غير قانونية

ب

عربي ودولي شهيد وإصابات بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ت

أخبار محلية لجنة زكاة سهل حوران توزّع 8200 دينار على الأسر المستفيدة

ل

أخبار محلية وقف ثريد: 1300 وجبة يوميا لضيوف الوقف في رمضان

ل

أخبار محلية خطة شاملة لأوقاف مادبا لشهر رمضان المبارك



 




الأكثر مشاهدة