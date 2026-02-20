ترامب ينتقد قرار المحكمة الأمريكية العليا حول عدم قانونية تعريفاته الجمركية

الوكيل الإخباري- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الذي اعتبر غالبية الرسوم الجمركية التي تم فرضها في فترات سابقة غير قانونية، ووصف القرار بالمخزي .



ونقلت قناة CNN التلفزيونية عن الرئيس الأمريكي تعليقه على القرار: "يا للعار".



قبل ذلك، قضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة في دعوى قضائية طعنت في تعريفات ترامب، ونوهت المحكمة بأن الكونغرس الأمريكي يتمتع بالسلطة "الحصرية" لفرض رسوم الاستيراد.

وجاء في قرار المحكمة: "تنص المادة 1، القسم 8 من الدستور على أن 'للكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب والرسوم'".



وكما ينص القرار، فإن هذا لا يمنح السلطة التنفيذية أي سلطة لفرض الضرائب.