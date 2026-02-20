ترامب ينتقد قرار المحكمة الأمريكية العليا حول عدم قانونية تعريفاته الجمركية

ونقلت قناة CNN التلفزيونية عن الرئيس الأمريكي تعليقه على القرار: "يا للعار".
قبل ذلك، قضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة في دعوى قضائية طعنت في تعريفات ترامب، ونوهت المحكمة بأن الكونغرس الأمريكي يتمتع بالسلطة "الحصرية" لفرض رسوم الاستيراد.
وجاء في قرار المحكمة: "تنص المادة 1، القسم 8 من الدستور على أن 'للكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب والرسوم'".
وكما ينص القرار، فإن هذا لا يمنح السلطة التنفيذية أي سلطة لفرض الضرائب.
-
أخبار متعلقة
-
الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً متواضعاً في الربع الأخير من 2025
-
ضربة قوية لترامب: المحكمة العليا الأمريكية تقضي بأن الرسوم الجمركية غير قانونية
-
روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026
-
الفضة عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع
-
تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية
-
عجز تجاري أمريكي يقترب من تريليون دولار .. الأعلى منذ 1960
-
النفط يتجه لتسجيل أول مكسب في 3 أسابيع
-
الذهب يتراجع عالمياً متجهًا لخسارة أسبوعية مع صعود الدولار