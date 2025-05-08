ترامب يهاجم باول مجددًا: "لا يفقه شيئًا!"

ووصف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الخميس، جيروم باول بـ"الأحمق"، وكتب ساخرًا:
"جيروم باول المتأخر جدًا أحمق، ولا يفقه شيئًا. بخلاف ذلك، فأنا أحبه كثيرًا!"
وأضاف: "أسعار النفط والطاقة تراجعت بشدة، ومعظم التكاليف (كالسلع والبقالة والبيض) انخفضت، ولا يوجد تضخم تقريبًا، وأموال الرسوم الجمركية تتدفق إلى الولايات المتحدة – أي أن الوضع هو النقيض تمامًا من ’التأخر جدًا‘! استمتعوا!"
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد صوت بالإجماع، أمس الأربعاء، على إبقاء سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر، مما أثار إحباط الرئيس الذي يطالب بخفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل الناتج عن سياساته التجارية.
قال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبقي على أسعار الفائدة كما هي حتى تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر.
وجاء في بيان ختامي لاجتماع اللجنة، الذي استمر يومين: "زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية."
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال رئيس المجلس جيروم باول: "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي."
وأشار إلى أن السياسة النقدية يجب أن تكون مرنة، وأضاف: "نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة."
كما حذر باول من أن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع في التضخم، تباطؤ في النمو الاقتصادي، وزيادة في البطالة، مؤكدًا أن المجلس لديه الوقت للانتظار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
سكاي نيوز
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