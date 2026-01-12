الإثنين 2026-01-12 11:09 ص

ترامب يواصل الضغط على الاحتياطي الفدرالي للتحقيق في أسعار الفائدة

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 12-01-2026 10:16 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول الأحد تلقي استدعاء من وزارة العدل قد يؤدي إلى توجيه تهم، منتقدا الخطوة باعتبارها جزءا من حملة ضغط يشنها الرئيس دونالد ترامب على المؤسسة المالية.

اضافة اعلان


وقال باول في بيان مساء أمس الأحد إن "التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس".

 

البيان

 
 


gnews

أحدث الأخبار

طائرات مسيرة

عربي ودولي كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا في اتهامات اختراق طائراتها للأجواء الشمالية

روسيا تكشف عن 490 مليون طن من النفط الجاهز للاستخراج

عربي ودولي روسيا تكشف عن 490 مليون طن من النفط الجاهز للاستخراج

ل

أخبار محلية ماذا يفعل شخص أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟.. الإفتاء تجيب

نشامى الأولمبي يطمحون للتأهل عبر بوابة قرغيزستان بكأس آسيا

أخبار محلية نشامى الأولمبي يطمحون للتأهل عبر بوابة قرغيزستان بكأس آسيا

لا

منوعات نهاية مأساوية لحفل زفاف.. انفجار غاز ينهي حياة عروسين وضيوفهما في باكستان - صور

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

عربي ودولي عراقجي: الوضع في إيران الآن تحت السيطرة الكاملة

الأردن يواصل جذب الاستثمارات الأوروبية بالمليارات

اقتصاد محلي الأردن يواصل جذب الاستثمارات الأوروبية بالمليارات

لل

منوعات شاهد لحظة اندلاع حريق في كواليس حفل غولدن غلوب 2026



 






الأكثر مشاهدة