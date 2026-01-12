ترامب يواصل الضغط على الاحتياطي الفدرالي للتحقيق في أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول الأحد تلقي استدعاء من وزارة العدل قد يؤدي إلى توجيه تهم، منتقدا الخطوة باعتبارها جزءا من حملة ضغط يشنها الرئيس دونالد ترامب على المؤسسة المالية.

وقال باول في بيان مساء أمس الأحد إن "التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس".