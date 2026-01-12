ترامب يواصل الضغط على الاحتياطي الفدرالي للتحقيق في أسعار الفائدة

وقال باول في بيان مساء أمس الأحد إن "التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس".
