ترامب يوعز بفرض رسوم جمركية جديدة

وقال ترامب: "تتدهور صناعة السينما في أمريكا بسرعة كبيرة. وتقوم دول أخرى بتقديم حوافز متنوعة لجذب صناع الأفلام والاستوديوهات من الولايات المتحدة.
في الثاني من أبريل، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من 185 دولة ومنطقة. ودخلت التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، والتعريفات الجمركية المنفردة في 9 أبريل.
وفي التاسع من أبريل أعلن ترامب كذلك عن تعليق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الواردات على أساس متبادل فيما يتصل بعدد من البلدان والأقاليم لمدة 90 يوما.
وأوضح البيت الأبيض أن هذا التوقف، مرتبط بالمفاوضات التجارية، وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق تعريفة جمركية عالمية عامة بنسبة 10%.
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