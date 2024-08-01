تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، الخميس، إن الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي اعتبارًا من أغسطس سيصل إلى 24.4 بالمئة في المتوسط بالنسبة للاستخدام المنزلي.



وأضافت أن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع 28.7 بالمئة في المتوسط بالنسبة للمستهلكين من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.



وكانت شركة بوتاش التركية الحكومية لاستيراد الطاقة قد أعلنت أمس الأربعاء رفع سعر شراء الغاز الطبيعي 38 بالمئة للاستخدام المنزلي و33.1 بالمئة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من أغسطس.