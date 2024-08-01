تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

وأضافت أن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع 28.7 بالمئة في المتوسط بالنسبة للمستهلكين من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وكانت شركة بوتاش التركية الحكومية لاستيراد الطاقة قد أعلنت أمس الأربعاء رفع سعر شراء الغاز الطبيعي 38 بالمئة للاستخدام المنزلي و33.1 بالمئة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من أغسطس.
ووفقًا لحسابات اثنين من خبراء الاقتصاد، فإن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أغسطس من شأنه أن يضيف نحو 65 نقطة أساس إلى التضخم هذا الشهر.
سكاي نيوز عربية
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