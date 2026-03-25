الأربعاء 2026-03-25 03:10 م

تركيا تسجل أدنى معدل بطالة في 21 عاما

الأربعاء، 25-03-2026 01:57 م

الوكيل الإخباري- انخفض معدل البطالة في تركيا خلال العام 2025 بمقدار 0.4% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ 8.3%، وهو أدنى مستوى له في آخر 21 عاما.

ووفقا لبيانات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية، الأربعاء، تراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد خلال 2025 بمقدار 147 ألف شخص مقارنة بعام 2024، ليصل إلى مليونين و966 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة سجل انخفاضا بمقدار 0.4% على أساس سنوي، ليستقر عند 8.3%.


ويعد هذا المعدل الأدنى منذ عام 2005، ما يعني تسجيل أدنى مستوى للبطالة في البلاد خلال الـ21 عاما الماضية.

 

RT

 
 


