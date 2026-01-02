تركيا تشدد الإجراءات على التحويلات البنكية الكبيرة لتعقب التحركات النقدية

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "دخلت لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية حيّز التنفيذ. فخلال اليوم الواحد، في حال قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية (ما يعادل نحو 4650 دولارا وفق سعر الصرف الحالي)، عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيتلقى إشعارا يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل".
وأوضح المصدر أن القاعدة الجديدة تنطبق ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضا على التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وأضاف أن في حال كانت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد تتراوح بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولارا أمريكيا)، سيكون مطالَبا بتعبئة "نموذج إقرار العمليات النقدية".
