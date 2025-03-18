الثلاثاء 2025-03-18 11:37 ص
 

تريليون دولار.. خطة ألمانيا الكبرى لاستعادة مجدها العالمي

مجلس النواب الألماني
مجلس النواب الألماني
 
الثلاثاء، 18-03-2025 10:30 ص
الوكيل الإخباري-   في خطوة استراتيجية كبرى، أعلنت ألمانيا عن خطة استثمارية طموحة بقيمة تريليون دولار على مدى عشر سنوات، تهدف إلى استعادة مكانتها كقوة اقتصادية وعسكرية رائدة في العالم.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات غير مسبوقة، بدءًا من الركود الاقتصادي الذي دخل عامه الثالث، وصولًا إلى الخسائر الفادحة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بلغت 280 مليار دولار كخسائر اقتصادية مباشرة، و40 مليار دولار كمساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت 55 ألف شركة ألمانية إفلاسها منذ بدء الحرب، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية.

ووفقًا للخطة، سيتم تخصيص 550 مليار دولار لدعم البنية التحتية الألمانية، بينما سيتم إنفاق 450 مليار دولار على تعزيز الصناعات الدفاعية وبناء الجيش الألماني. هذه الاستثمارات تأتي رد فعل على التحديات التي فرضتها سياسات الولايات المتحدة، خاصة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي شهدت فرض رسوم جمركية وتوترات في العلاقات الأمنية بين الطرفين.

الخطة الألمانية الطموحة بقيمة تريليون دولار تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، لكن التحديات التي تواجهها أوروبا، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، تظل كبيرة وتتطلب جهودًا متواصلة لتحقيق الاستقلالية الكاملة.

ٍسكاي نيوز
 
 
gnews

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