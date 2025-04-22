الثلاثاء 2025-04-22 03:52 م
 

تزايد محاولات الالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية عبر كوريا الجنوبية

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية أنها اكتشفت محاولات متزايدة لتقديم منتجات أجنبية على أنها صادرات كورية، وخاصة من الصين، وذلك لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت هيئة الجمارك الكورية بعد تحقيق خاص إنها عثرت على انتهاكات بقيمة 29.5 مليار وون (20.81 مليون دولار) تتعلق ببلد المنشأ خلال الربع الأول من 2025، حيث شكلت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة 97% من إجمالي الانتهاكات.

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وللمقارنة فإن إجمالي الانتهاكات خلال العام 2024 ككل بلغت 34.8 مليار وون، حينها شكلت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة 62%.


وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية كبيرة على مختلف المنتجات والدول، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين والتي بدأت في الارتفاع اعتبارا من فبراير الماضي.

 

RT

 
gnews

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