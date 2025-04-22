تزايد محاولات الالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية عبر كوريا الجنوبية

وقالت هيئة الجمارك الكورية بعد تحقيق خاص إنها عثرت على انتهاكات بقيمة 29.5 مليار وون (20.81 مليون دولار) تتعلق ببلد المنشأ خلال الربع الأول من 2025، حيث شكلت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة 97% من إجمالي الانتهاكات.
وللمقارنة فإن إجمالي الانتهاكات خلال العام 2024 ككل بلغت 34.8 مليار وون، حينها شكلت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة 62%.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية كبيرة على مختلف المنتجات والدول، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين والتي بدأت في الارتفاع اعتبارا من فبراير الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
الدولار يقترب من أدنى مستوى في ثلاث سنوات
-
تراجع جماعي للأسواق الأوروبية ومؤشر "فوتسي 100"
-
رالي الذهب لا يتوقف.. ويقترب من 3500 دولار للأونصة عالميا
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الاسترليني يقترب من حاجز 1.34 دولار
-
الصين تخفض مشترياتها من السلع الأمريكية مع تفاقم التوترات التجارية
-
الدولار يسجل أمام الروبل الروسي أدنى مستوى في نحو 10 أشهر