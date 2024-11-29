تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% في تشرين الثاني

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الجمعة، إن التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارع إلى 2.3 بالمئة في تشرين الثاني، ليتجاوز مجددا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

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وارتفعت أسعار السلع في منطقة اليورو لشهرين متتاليين بعد أن انخفضت إلى 1.7 بالمئة في أيلول، كما كان متوقعا بسبب تراجع الضغوط الانكماشية الناجمة عن أسعار الطاقة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



واستقر التضخم الأساسي، باستثناء أسعار بعض المواد المتقلبة، عند 2.7 بالمئة للشهر الثالث على التوالي في تشرين الثاني.



ويدعم التضخم الأساسي ثبات التضخم في قطاع الخدمات، الذي انخفض قليلا إلى 3.9 بالمئة في تشرين الثاني من 4 بالمئة خلال الشهر السابق.