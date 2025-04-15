الثلاثاء 2025-04-15 11:17 ص
 

تسارع معدل التضخم في السعودية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري- تسارع معدل التضخم في السعودية خلال مارس الماضي إلى 2.3% على أساس سنوي في أعلى معدل منذ يوليو 2023، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وتسارعت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 2% هي الأعلى خلال عامين بالتزامن مع شهر رمضان التي يزداد فيها الطلب، وجاء الارتفاع بشكل رئيس من ارتفاع الأغذية 2.3% هو الأعلى خلال 25 شهرا.

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وجاءت نتيجة شهر مارس الماضي على الرغم من تباطؤ أكبر أقسام مؤشر التضخم وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 6.9% من 7.1% في فبراير الماضي.


وسجلت إيجارات المساكن في مارس الماضي أدنى مستوى في 26 شهرا عند 8.2%. رغم ذلك ظلت إيجارات السكن هي المساهم الرئيسي في التضخم مع صعودها للشهر الـ37 على التوالي.


وتضخم أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية.

 

RT

 
gnews

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أسواق ومال تسارع معدل التضخم في السعودية



 
 



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