تسارع معدل التضخم في السعودية

وتسارعت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 2% هي الأعلى خلال عامين بالتزامن مع شهر رمضان التي يزداد فيها الطلب، وجاء الارتفاع بشكل رئيس من ارتفاع الأغذية 2.3% هو الأعلى خلال 25 شهرا.
وجاءت نتيجة شهر مارس الماضي على الرغم من تباطؤ أكبر أقسام مؤشر التضخم وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 6.9% من 7.1% في فبراير الماضي.
وسجلت إيجارات المساكن في مارس الماضي أدنى مستوى في 26 شهرا عند 8.2%. رغم ذلك ظلت إيجارات السكن هي المساهم الرئيسي في التضخم مع صعودها للشهر الـ37 على التوالي.
وتضخم أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية.
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